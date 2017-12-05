«Самый советский город», «заброшенный аванпост холодной войны» Британские СМИ рассказали читателям про некрасивый Калининград. Российскому МИДу это не понравилось

В Москве 1 декабря состоялась жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Сборная Англии попала в группу G и будет играть со сборными Бельгии, Панамы и Туниса. Одним из городов, в котором пройдут групповые матчи с участием сборной Англии, станет Калининград. Британские СМИ рассказали своим читателям о том, что это за город. Российскому МИДу публикации не понравились.

Газета The Independent сразу после жеребьевки опубликовала материал «Добро пожаловать в Калининград — самый западный город России и место встречи Англии с Бельгией». В материале рассказывалось про три города, в которых пройдут матчи группового этапа с участием сборной страны — кроме Калининграда, это Нижний Новгород и Волгоград.

Про Волгоград сказано, что город также часто называют Сталинградом и что в нем произошла главная битва Второй мировой войны. Газета советовала читателям избегать разговоров о войне, «особенно при употреблении алкоголя». Или, по крайней мере, никогда не сомневаться в том, что в войне победила Россия.

Нижний Новгород The Independent назвала красивым древним городом, «важным культурным хабом», который порадует туристов. Но добавила, что в этом городе родился Борис Немцов ( ), убитый в 2015 году, а также в него ссылали Андрея Сахарова.

Больше всего досталось Калининграду. В статье говорилось, что британским туристам не стоит надеяться на то, что это европейский город: «Старый Кенигсберг был разбомблен во время Второй мировой войны. Визуально — будьте готовы к самому советскому городу».

The Independent не уточнила, кто разбомбил город, и этим воспользовалось представительство МИД России в Калининграде — в своем твиттере оно напомнило, что в августе 1944 года именно британские бомбардировщики разрушили Кенигсберг. «Дорогая Independent, приезжайте в 2018 году и посмотрите, правда ли Калининград — самый советский город», — написали в твиттере МИДа.

Dear @independent, come in 2018 and see if it is true that #Kaliningrad is the most Soviet citiy. 🌞And we have a question, "Don't you know which country bombed Konigsberg (no Koningsburg) on August 1944?" pic.twitter.com/29MTy7VS8B — МИД РФ Калининград (@MID_Kaliningrad) December 4, 2017

The Independent была не единственной британской газетой, рассказавшей читателям о городах, в которых пройдут игры ЧМ-2018. И если в BBC News обошлись практически без эпитетов, то Daily Mail процитировала нелестное описание Калининграда из путеводителя Lonely Planet — там говорится о районах «брутальных сталинских зданий» и «безошибочно определяемых советских памятниках». Из хорошего в Калининграде Daily Mail отметила милые парки и музей Мирового океана.

3 декабря таблоид The Sun опубликовал статью под длинным названием «Калининград, заброшенный аванпост холодной войны, в котором Англия встретится с Бельгией на Чемпионате мира, — это рай для контрабандистов, и еще мэр там — открытый гомофоб». Автор материала Оливер Харви отправился в столицу самого западного региона России и увидел там «мрачный город из разлагающихся башен в стиле брутализм».

Несколько местных жителей заявили корреспонденту The Sun, что в плохом внешнем виде Калининграда «ваша вина» — они, как и МИД, имели в виду бомбардировку 1944 года.