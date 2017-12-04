This is fine. Воронежский дизайнер нарисовал лучший календарь на 2018 год

Дизайнер Андрей Куликов из Воронежа нарисовал календарь на 2018 год — по китайскому календарю это год желтой земляной собаки. На календаре изображен герой мема «This is fine» — собака, сидящая в горящем доме и считающая, что все в порядке.

Календарь можно скачать и распечатать — Куликов выложил файл в высоком разрешении во «ВКонтакте».

Мем про собаку — это фрагмент комикса Кейси Грина, опубликованного в 2013 году. «This is fine» стал популярен в 2016 году, и Грин вскоре выпустил альтернативную версию, в которой пес осознает, что все не в порядке.