Управление делами президента заказало книги «Альбом для суперразвития мозга», «Геополитика: Как это делается» и рецепты самогона. Интересно зачем

Писатель Дмитрий Быков обнаружил на сайте госзакупок договор о поставке книг и печатной продукции для Управления делами Президента РФ. В списке 656 наименований на сумму 500 тысяч рублей. ООО «Юпитер» поставит книжной экспедиции учебные пособия по английскому языку и программированию, книги по психологии, политологии и истории, издания для детей, а также блокноты и ежедневники (все — издательства «Питер»).

Помимо учебных пособий и справочника ГИБДД в договоре можно найти такие книги: «Вован и Лексус. По ком звонит телефон», «Геополитика: Как это делается», «Вино, настойка, самогон. Лучшие рецепты», «Психология сострадания», «100 самых популярных трюков в общении»; в списке есть несколько книг идеолога движения «Антимайдан» Николая Старикова — «Сталин. Вспоминаем вместе», «1941–1945. Оболганная война» и «Влияние морской силы на историю».

«Очень может быть, что в администрации есть книжный киоск для правильной литературы, которую предлагается распространять среди главных администраторов России. Или, например, эти книги распространяются среди чиновников принудительно», — предположил Быков.

Издание TJournal отмечает, что в списке нет ни одной художественной книги.