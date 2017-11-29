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Война бесконечности: первый трейлер новых «Мстителей»
Студия Marvel опубликовала первый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности». В новой части команда супергероев столкнется с угрозой из космоса — тираном Таносом, который ищет магические артефакты — Камни бесконечности, меняющие реальность.
Помимо Капитана Америки, Черной вдовы, Халка, Железного человека и Черной пантеры, в ролике появляются Доктор Стрэндж и герои фильма «Стражи Галактики».
Дублированный трейлер:
Главные роли в картине исполнили Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Крис Пратт, Элизабет Олсен, Марк Руффало и Бенедикт Камбербэтч. Режиссеры — братья Руссо («Первый мститель»).
В российский прокат фильм выйдет в мае 2018 года.