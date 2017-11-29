В новой версии Android исправили эмодзи бургера. И нарисовали правильное пиво и сыр

Корпорация Google исправила эмодзи бургера в новой версии операционной системы Android. В обновленном смайлике сыр нарисован над котлетой, а не под ней, как сейчас.

Google / Emojipedia

То, что Google неправильно изображает эмодзи бургера, пользователи заметили в конце октября 2017 года. Гендиректор корпорации Сундар Пичаи пообещал «бросить все» и заняться исправлением проблемы. Через несколько дней в столовой Google появился «Android-бургер» с сыром под котлетой.

Кроме бургера, в Android 8.1 исправят и другие неправильные эмодзи. В текущей версии смайлика, изображающего пиво, бокал заполнен наполовину — а пена при этом переливается через край. В обновлении бокал будет полным.

Google / Emojipedia

А дырки в эмодзи сыра, которые выглядели нарисованными, станут реалистичнее.

Google / Emojipedia

Android 8.1 стал доступен для разработчиков 27 ноября. В новой версии операционной системы улучшили работу с нейросетями и поддержку слабых моделей телефонов. Пользователям обновление станет доступно в декабре 2017 года.