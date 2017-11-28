Любовь Васильевна, Мужик и Шлепа Сотрудники и читатели «Медузы» рассказывают о кличках своих животных

«Медуза» 27 ноября попросила читателей рассказать о кличках животных — почему они назвали свою кошку или собаку именно так. Такой же вопрос мы задали сотрудникам редакции. Читатели прислали нам почти 400 историй, еще десять — коллеги. Оказалось, животных называют не только как героев кинофильмов, но и в честь нобелевского лауреата по физике, шотландских домовых и гуманоида Алешеньки.

Байкал

Гражданин Байкал IV Абрикосов. За персиковую шерсть получил фамилию, а вот Байкал IV — это привычка отца называть всех своих овчарок Байкалами. Попал к нам уже подростком после недобросовестных хозяев, с переломанными челюстями и комплекцией борзой, но на маминых харчах быстренько отъелся и, несмотря на грозный вид и размер (с хороший кухонный стол), Байкалушка — ласковый котик.

Лося

Заводчица назвала котенка Клеопатрой-Терезией, а мы, услышав, с каким топотом она носится по квартире, моментально переименовали ее в Лося.

Мужик

Год назад кот пришел ко мне под дверь помирать. Пока лечил его, звал просто «ээ, мужик». Так и зову до сих пор, нам нравится.

Щячло

Потому что у нее совершенно очаровательное щячло!

A post shared by ann inch nails (@rojhaz) on Jan 22, 2016 at 1:07am PST

Вандерваальс

Я назвала его в честь Ван дер Ваальса, нобелевского лауреата по физике. Наша физичка на первом курсе в ИТМО очень любила открывать дверь с ноги и сразу с порога говорить: «Тааааак! Кто мне сегодня напишет на доске уравнение Ван дер Ваааааааааальсаааааа?». Я от этого впадала в тихий ужас, но имя было таким красивым, что я решила, что моего кота будут звать именно так.

Любовь Васильевна

Это ЛюбовьВасильевнаГдеМойКрем. Она кремового цвета. Или нет. Но цвет приятный.

Анархия

Она всегда делает только то, что хочет, и никто ей не указ.

Беня

Свое имя он получил за то, что в первый день украл и разорвал сборник Бабеля.

Нельсон

Многие, приходя в гости, спрашивают: «В честь Манделы?» Я обычно отвечаю: «Нет, в честь Горацио». И тогда приходится напоминать про адмирала [британского] флота Ее Величества, Горацио Нельсона. А кот — он просто любит плавать.

Янки Додсон

Все просто. Это маламут Янки Додсон. В честь персонажа клевой песни Гарика Сукачева.

Осень и Ясень

Весной умер наш прекрасный кот Степан, наша дива. Мы прожили вместе почти 21 год. За это время привыкли к тому, что дома есть зверь — настолько, что смогли прожить одни не дольше недели. Решили, что теперь, когда никто не будет ревновать и устраивать скандалы (Степан был дивой не просто так), можно завести сразу двух котов. Примерно тогда же сразу решили, что один точно будет Осей — Осенью, (так ласково в книге «Голые циники» звали мальчика Осипа). А Ясень оказался удивительно созвучным.

A post shared by Ash&Autumn the cats (@ashandautumn) on Oct 12, 2017 at 1:22pm PDT

Шуба

Карликовую шиншиллу зовут Шуба в знак протеста против использования зверушек в качестве меха.

Акума

Кот Кума, полное имя Акума. В него периодически вселяется демон, и издавая адовое «мяу», демон вгрызается в плоть.

Шломо-Миссисипи

Моего кота зовут Шломо-Миссисипи. Первая часть имени мне просто очень нравится (от шалом — «мир»). Вторая часть имени связана с Иосифом Бродским, у него кота звали Миссисипи. А появился он так. Я, будучи студенткой шла с последнего экзамена летней сессии. В переходе метро стояла женщина с двумя котятами (мальчиком и девочкой). Мы со Шломо встретились взглядами. Я подошла к женщине, спросила про котят, она сказала, что они деревенские. Рассказала, что мальчик любит мясо, а девочка — молоко. Ну и у него были длинные усищи, я не смогла перед ними устоять. Мясо Шломо-Миссисипи, как оказалось, действительно очень любит. Однажды даже пытался украсть варящиеся сосиски и подпалил усы. Больше, конечно, так не делал.

A post shared by Оля (@yepluso) on Oct 10, 2017 at 2:20am PDT

Марти

Уиппет по имени Марти. Получил имя в честь Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее». Что-то общее у них есть. В процессе «эксплуатации» стало понятно, что ему бы еще имя Добби подошло, но момент был упущен.

Леха

Я назвал его так после просмотра «Битвы экстрасенсов» про пришельца Алешеньку. В шоу какой-то казак его [пришельца] Лехой называл. Мой кот очень похож на пришельца — поэтому и Леха.

Берг

Кота зовут Берг в честь двух вещей: бергамота и вашего коллеги [корреспондента «Медузы» Евгения] Берга, который в свое время отказал мне в принятии на работу в «Такие Дела». Как видно по фотографии, кот тоже мной недоволен, но я люблю его таким, какой он есть.

Дедушка

Он очень ласковый и доброжелательный тайский кот. К сожалению, один глаз у него не видит из-за катаракты и выглядит как маленькая луна в полнолуние, но это не мешает ему быть невероятно общительным. В оригинале его зовут Фикус — в честь никнейма женщины, которая спасла бедолагу из подвала и лечила его глаз до того, как он попал ко мне, но на это имя он откликался через раз. В этот Новый год один из моих друзей прилег отдохнуть, и кот, будучи невероятно ласковым, сел сверху на него и довольно засопел, как старый дед (в реальности сколько ему лет, точно неизвестно, около 8-9), после этого кота называют исключительно Дедушка или Дедуля. Он с удовольствием откликается на имя и ведет достойный почтенного деда образ жизни — постоянно мурчит, любит пледы, есть и спать.

A post shared by Anush Mickaelyan (@on_ush) on Jan 31, 2015 at 11:03pm PST

Карай

Мой папа родился и вырос в деревне. Животные в деревне помогают прокормиться и себе, и хозяину. Так повелось, что всех собак в деревне называли охотники, и клички обычно были связаны с охотой. Так, в деревне были Рыдай, Шугай, Догоняй. Папа вырос, переехал в город, получил меня, а я получил замечательного терьера по кличке Карай.

Кшиштоф

Очень давно мечтала о кошке, даже придумала имя Агнешка — ребенка так не назовешь, а для домашнего питомца в самый раз. На день рождения муж подарил котенка, но Агнешка оказалась котом. Далеко от польской темы решили не уходить и назвали его Кшиштоф, заодно пересмотрели трилогию Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета».

A post shared by @krzysztofgram on Sep 26, 2017 at 11:43am PDT

Утка

Когда мне было лет семнадцать, я узнала, что мы с семьей переезжаем и что у меня впервые будет собственная комната. Счастью не было предела, однако, как человек серьезный, я подошла к делу обстоятельно: открыла сайт IKEA, запустила фотошоп и стала рисовать 3D-модель будущей жизни. Самое важное место было отведено коту: посреди ковра в центре комнаты был приклеен толстый британец с подписью «Утка».

Как любой тинейджер я ко всему относилась с большой страстью, в том числе к кино. Например, к экранизации комикса Hellblazer «Константин» с Киану Ривзом. По ходу фильма его герой Джон Константин путешествует в ад при помощи тазика с прохладной водой и кошки по имени Утка — в этом был приятный градус странности и бунта. Героиня Рэйчел Вайз так и говорит: «Ты тут в ад собрался, но тебя удивляет, что кота Уткой зовут?»

Дарить питомца не пришлось: 31 января, когда мы переехали, небольшой кот-подросток зашел в квартиру и устроился у мамы под кроватью. Не британец, но очень хорош и невероятно смышлен — сомнений не было, это был Утка. То, что это не девочка, а мальчик, я, не имевшая дело с котами раньше, сообразила не сразу, но это ничего. Я уже давно съехала, а Утка продолжает жить с мамой: он разменял десяток, и у него лейкоз: ему труднее прыгать или бегать, он похудел и иногда у него бывают боли, но это все еще самый умный, самый преданный, самый лучший кот на свете.

Хассельблад

Семь лет назад, когда я решил завести кота, я увлекался фотографией — у нас был даже свой кружок поклонников пленки. Благодаря этому увлечению я знал о среднеформатных фотоаппаратах Hasselblad, о которых даже мечтать было неприлично, так дорого они стоили. Зато имя Хассельблад мне показалось достаточно высокомерно-благородным для кота (друзья после этого шутили, что заведут себе кошек Ролляй или Мамия, но эти имена мне не кажутся такими интересными). В повседневной жизни я, конечно, зову кота коротко — Хася или даже Хс, из-за чего некоторые мои родственники думают, что я назвал животное в честь дагестанского города Хасавюрт.

A post shared by Султан (@heysultee) on Jul 16, 2016 at 6:42am PDT

Барсик

Мой папа однажды в молодости завел овчарку и назвал его Барс. Затем он ушел в армию и оставил собаку родителям. Его, конечно же, стали баловать, он начал спать на диване, есть пряники и очень быстро из Барса превратился в Барсика. Через несколько лет родился я и до какого-то довольно взрослого возраста не понимал, что за странные люди называют котов Барсиками, ведь это же собачье имя!

Тэтчер

Мы с женой взяли котенка мейнкуна и наверное неделю не могли придумать имя. Назвали было даже Арьей, потому что эта серая бандитка вела себя максимально нагло. Но тут она залезла в камин и вся перепачкалась в саже — а мы буквально недавно вспоминали, как Маргарет Тэтчер воевала против угольной индустрии. Тэтчер уже полтора года, скоро она захватит власть в Латвии и объявит войну на каких-нибудь островах.

A post shared by Pavel Borisov (@3insy) on May 17, 2017 at 8:32am PDT

Ахиллес

Я приехала за вислоухим шотландцем, а уехала с длинношерстным британцем Ахиллесом. Шотландцы жались к маме и жалобно мяукали, а этот красавец с порога деловито ко мне подбежал и по-хозяйски обнюхал. Я бы еще может посомневалась, но стоило нам с заводчицей пойти пить чай на кухню, котенок неизвестно где нашел трубочку от сока, взял ее в зубы как собака и принес к моим ногам. Сомнений не осталось. Он был такой сильный и смелый, что мне захотелось дать ему «героическое» имя. Я подумала, что если в этом смелом мальчике и есть уязвимость, так это вот эти нежные розовые подушечки на лапках. Вот так он стал Ахиллесом

A post shared by Anna Veduta (@annaveduta) on Apr 25, 2017 at 7:51am PDT

Петя

Я нашел свою первую кошку на даче — она жалобно мяукала и вообще была страшно несчастная на вид. Я назвал ее Петей. Потому что мне было шесть (а сестре, с которой мы вместе ее нашли — пять), и накануне мы смотрели «Спокойной ночи малыши», где показывали какой-то очень глупый мультфильм про котика Петрика. Фактический пол котенка нас при этом совершенно не интересовал. Петрика родители отвергли сразу, но на Петю согласились — Петей она и осталась.

Брауни

Мою собаку зовут Брауни, и все в первую очередь думают, что это в честь пирожного или коричневого цвета (хотя она рыжая). Это не так. В детстве у меня была книжка «Сквозь волшебное кольцо» — сборник сказок и мифов народов Англии. Особенно я в ней любила всяких маленьких существ: эльфов, пикси, хобогоблинов и брауни. Брауни — это такой подвид домовых из Шотландии. Они мелкие, мохнатые, ушастые и очень покладистые: за стакан молока могут за ночь навести порядок в доме. Когда я решила взять собаку, то подумала, что мальчика назвала бы Добби, тоже в честь знаменитого домового. Но взяла девочку, которая как-то сама собой стала Брауни —из-за больших ушей и сказочного вида.

Шлепа

Когда Шлепа была совсем маленькая, она засыпала и смешно заваливалась на бок, просто падала, шлепалась. Один раз упала громко (на самом деле она тогда отравилась и ей было совсем плохо, поэтому она качалась, качалась и рухнула). У нее большие лапы, и мы рассматривали вариант Большеногой Берты, но поскольку она все время заваливалась, мы решили, что она все-таки Шлепа.

Кускус

Во-первых, я не люблю кошек, поэтому когда [мой муж, издатель «Медузы»] Илюша стал ныть про то, как он любит кошечек — я решила подарить ему ее сама, чтобы сам этот факт меня с ней смирил. Во-вторых, больше всего в Илюшиной любви к кошкам меня бесила его манера каждой встречной кошке говорить «кс-кс-кс-кс», даже через окно машины! Поэтому я назвала ее Кускус, чтобы он не мог говорить «Кускус, кс-кс-кс», потому что это артикуляционно тупо. Но это не помогло.

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