В «Голубой планете II» показали армию крабов-пауков, марширующих по морскому дну. Брррр!

В конце октября на канале BBC One начался второй сезон документального телесериала «Голубая планета» Дэвида Аттенборо — легендарного британского натуралиста и телеведущего.

В каждом эпизоде сериала несколько частей, посвященных определенному животному или части света. В новом — пятом — эпизоде появляется целая армия огромных крабов-пауков, обитающих у побережья Японии. И это одновременно жуткое и захватывающее зрелище!

Осторожно! Если вы боитесь пауков или крабов, то лучше посмотреть другое видео — с альпака и индейками.

Army Of Spider Crabs Shed Their Shells — Blue Planet II BBC Earth

Крабы-пауки — одни из самых больших крабов в мире. Они весят около 20 килограмм, а размах их ног достигает четырех метров. На воле крабы-пауки живут до 100 лет.