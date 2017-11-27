The Substitute Phone: кусок пластика с шариками для зависимых от телефона

Австрийский дизайнер Клеменс Шиллингер придумал The Substitute Phone — черный пластиковый блок, имитирующий телефон, для тех, кто привык постоянно держать настоящий телефон в руках.

У The Substitute Phone несколько моделей; они различаются расположением каменных шариков, которые повторяют самые распространенные жесты — свайп, разблокировка экрана, пролистывание страниц, масштабирование и другие. Пластиковый блок весит как обычный смартфон. По словам Шилленгера, его изобретение пригодится людям, которые хватаются за телефон, когда им скучно — например, в метро и в очередях.

A post shared by klemens schillinger (@klemens_schillinger) on Sep 30, 2017 at 4:40am PDT

Дизайнер пообещал, что The Substitute Phone поступят в продажу, однако не уточнил, когда именно. Сколько будет стоить имитатор телефона, неизвестно.