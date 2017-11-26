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В парке «Зарядье» продают паззл из регионов России. Все регионы можно передвинуть, Крым — нельзя
Посетителям парка «Зарядье» в Москве предлагается купить сувенир — паззл из деревянных элементов в форме регионов России, которые все вместе составляют карту страны.
На выставленном в парке образце все области, края и республики Российской Федерации свободно передвигаются по магнитной подложке. За единственным исключением: Крым сдвинуть с места нельзя.
У карты, которую показывают посетителям «Зарядья» в качестве образца, есть и еще один недостаток: Крым расположен непропорционально далеко от Краснодарского края.
Классные сувениры в Зарядье продаютсяОпубликовано Иваном Колпаковым 25 ноября 2017 г.
Так называемую спилс-карту России разработали в рамках федеральной программы «Знаю Россию». Участники программы проводят чемпионаты по скоростной сборке карт.