шапито

В парке «Зарядье» продают паззл из регионов России. Все регионы можно передвинуть, Крым — нельзя

Meduza
11:16, 26 ноября 2017

Посетителям парка «Зарядье» в Москве предлагается купить сувенир — паззл из деревянных элементов в форме регионов России, которые все вместе составляют карту страны.

На выставленном в парке образце все области, края и республики Российской Федерации свободно передвигаются по магнитной подложке. За единственным исключением: Крым сдвинуть с места нельзя.

У карты, которую показывают посетителям «Зарядья» в качестве образца, есть и еще один недостаток: Крым расположен непропорционально далеко от Краснодарского края.

Классные сувениры в Зарядье продаются

Опубликовано Иваном Колпаковым 25 ноября 2017 г.
Так называемую спилс-карту России разработали в рамках федеральной программы «Знаю Россию». Участники программы проводят чемпионаты по скоростной сборке карт.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме