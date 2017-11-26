Посетителям парка «Зарядье» в Москве предлагается купить сувенир — паззл из деревянных элементов в форме регионов России, которые все вместе составляют карту страны.

На выставленном в парке образце все области, края и республики Российской Федерации свободно передвигаются по магнитной подложке. За единственным исключением: Крым сдвинуть с места нельзя.

У карты, которую показывают посетителям «Зарядья» в качестве образца, есть и еще один недостаток: Крым расположен непропорционально далеко от Краснодарского края.