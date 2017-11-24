Американская группа OK Go выпустила клип на песню «Obsession». В видео использовали 567 принтеров, которые были синхронизированы и печатали фон на протяжении всего видео. Клип сняли одним дублем.

OK Go — Obsession — Official Video OK Go

По словам создателей клипа, японского агентства SIX, они готовились к съемкам почти два года. Их партнером стала компания Double A, которая производит бумагу. Японцам нужно было создать программу для управления принтерами — так, чтобы они печатали фон в нужное время. Разработка принтов и паттернов также заняла у агентства много времени.

Группа OK Go известна своими необычными клипами. Ранее музыканты выпустили видео, снятое в невесомости, а в другом клипе бесконечно катались на унициклах.