Власти Ангарска и единороссы пообещали горожанам красивую летнюю эстраду. А построили страшную И говорят, что так и было задумано!

В городе Ангарске Иркутской области облагородили парк — в частности, установили там новую сцену. Правда, появившаяся сцена оказалась не очень похожей на ту, что обещали власти. В администрации города пояснили, что «золотая» сцена, как ее прозвали СМИ, и не должна была быть красивой. Главное — дешевой.

16 ноября в программе новостей на местном телеканале «360 Ангарск» показали минутный сюжет о «золотой» сцене: ведущая Ангелина Борисова рассказала, что в начале осени в городе появилась летняя эстрада, которую власти пообещали весной 2017 года. «Вот только реальный объект значительно отличается от самого проекта», — отметила Борисова.

«Золотая» сцена Новости 360 Ангарск

Получившаяся сцена действительно отличается от той, что обещали в администрации города. Картинки с красивой сценой приводили в презентации «Обсуждение дизайн-проекта и перечня организаций по благоустройству парка имени 10-летия Ангарска», опубликованной на сайте администрации. Вот слайд из презентации:

А вот что получилось:

Иллюстрацию «красивой» эстрады использовали и на сайте «Единой России» в заметке «В Ангарске будет построена летняя эстрада по партийному проекту „Парки малых городов“». В новости говорилось, что «парк будет благоустроен по дизайн-проекту, обсуждение которого состоялось… в актовом зале лицея № 1».

Ведущая «360 Ангарск» рассказала зрителям, что сцена получилась лучше той, что планировалось: «Монументальные железные опоры, залитые в бетон, смотрятся куда лучше представленного ранее проекта. <…> Долговечная крыша, способная противостоять любому ветру, также защитит выступающих даже от косого дождя».

Борисова отметила, что для жителей города также установили «удобнейшие трибуны с навесом, главная изюминка которых — вместительность» (говорила ли ведущая всерьез или с сарказмом, «Медузе» установить не удалось). Трибуны, судя по сюжету, выглядят так:

Как утверждалось в новостном сюжете, сцена и трибуны обошлись городу в восемь миллионов рублей, а благоустройство парка в целом — в 14 миллионов.

Через неделю после выхода программы, 22 ноября, власти города опровергли информацию из сюжета «360 Ангарск». В Управлении по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Ангарска заявили, что установка сцены обошлась городу в 688 тысяч рублей, а благоустройство парка в целом — в 8,5 миллиона (основной статьей расходов стал асфальт).

Начальник управления Василина Шунова объяснила, что построить сцену из презентации не удалось «в виду фактического сокращения объемов финансирования». В новом сюжете «360 Ангарск» Шунова объясняет случившееся иначе: «Когда мы готовили презентацию, мы показали эту красивую картинку. Я принимаю эту ошибку на себя — да, такое допущено, но [допущено потому, что администрация города] готовила документы бегом».

Право на ответ Новости 360 Ангарск

«Красивая картинка», которую использовали в презентации, оказалась скопированной с проекта летней эстрады, который в 2015 году представлял нижегородский мэр Олег Сорокин. Построить эстраду в Нижнем Новгороде планировалось в том же 2015 году. В итоге новую сцену не построили — вместо этого просто отреставрировали старую «ракушку».