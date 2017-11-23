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Велоцирапторы очень милые! Первый тизер «Мира Юрского периода 2»

Коммерсант
08:48, 23 ноября 2017

Сценарист Колин Треворроу опубликовал первый тизер продолжения «Мира Юрского периода». В коротком ролике герой Криса Пратта, бывший морской пехотинец Оуэн Грейди, гладит велоцираптора.

Помимо Пратта в картине снялись Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин и Джеймс Кромуэлл. Режиссер — Хуан Антонио Байона («Голос монстра», сериал «Страшные сказки»).

«Мир Юрского периода 2» — пятый фильм в франшизе «Парк Юрского периода». Ранее создатели картины показали постер картины:

В российский прокат фильм выйдет 7 июня 2018 года.

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