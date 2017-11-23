Велоцирапторы очень милые! Первый тизер «Мира Юрского периода 2»
Сценарист Колин Треворроу опубликовал первый тизер продолжения «Мира Юрского периода». В коротком ролике герой Криса Пратта, бывший морской пехотинец Оуэн Грейди, гладит велоцираптора.
From our Jurassic family to yours. @FilmBayona @PrattPrattPratt @BryceDHoward @LeDoctor #FALLENKINGDOM pic.twitter.com/KiR3et9Vx1— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) November 22, 2017
Помимо Пратта в картине снялись Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин и Джеймс Кромуэлл. Режиссер — Хуан Антонио Байона («Голос монстра», сериал «Страшные сказки»).
«Мир Юрского периода 2» — пятый фильм в франшизе «Парк Юрского периода». Ранее создатели картины показали постер картины:
In one year, life finds a way. pic.twitter.com/32Cu62xn1Y— Jurassic World (@JurassicWorld) June 22, 2017
В российский прокат фильм выйдет 7 июня 2018 года.