В Оймяконе всего минус 50 градусов. Дети пошли в школу

Школьники из якутского села Оймякон пошли в школу утром 23 ноября, несмотря на погоду в минус 50 градусов. Потому что это слишком тепло!

Якутскому изданию News.Ykt.Ru в администрации села пояснили, что занятия для школьников 1-5 классов отменяются при температуре минус 52 градуса.

A post shared by Сивцева (@sivtseva9452) on Nov 22, 2017 at 2:36am PST

News.Ykt.Ru отмечает, что в самом Якутске условия мягче — при минус 50 градусах отменили бы занятия для всех школьников. Ученики 1-5 классов сидели бы дома при температуре минус 45 градусов.

Средняя температура в ноябре в Оймяконе — минус 35 градусов. Самый холодный ноябрь выдался в 1960 году — тогда температура опустилась до минус 58,5 градуса.