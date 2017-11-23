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В Оймяконе всего минус 50 градусов. Дети пошли в школу

Meduza
10:13, 23 ноября 2017

Школьники из якутского села Оймякон пошли в школу утром 23 ноября, несмотря на погоду в минус 50 градусов. Потому что это слишком тепло!

Якутскому изданию News.Ykt.Ru в администрации села пояснили, что занятия для школьников 1-5 классов отменяются при температуре минус 52 градуса.

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News.Ykt.Ru отмечает, что в самом Якутске условия мягче — при минус 50 градусах отменили бы занятия для всех школьников. Ученики 1-5 классов сидели бы дома при температуре минус 45 градусов.

Средняя температура в ноябре в Оймяконе — минус 35 градусов. Самый холодный ноябрь выдался в 1960 году — тогда температура опустилась до минус 58,5 градуса.

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