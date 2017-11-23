Режиссер Роман Волобуев, снявший фильм «Холодный фронт» (и отказавшийся от своего второго детища — «Блокбастера»), ведет очень смешной твиттер — о кино, своей семье и обо всем на свете.

Еду в лифте с разносчиком пиццы, судя по запаху — пепперони. Встал спиной, затылок такой беззащитный, один удар и она моя, это же ок? — Roman Volobuev (@romanvolobuev) November 5, 2017

Да. Уверен был что программа эта называется В.Дудь, потому что ведущий — Владимир или Виталий. А он, оказывается, Юрий. Теперь озадачен. — Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 26, 2017

А еще Волобуев постоянно отвечает президенту США Дональду Трампу, ласково называя его «дедом». Вот несколько ключевых диалогов президента и режиссера.

Когда Трамп собирается сделать важное заявление

Дед, а мож не надо, а? — Roman Volobuev (@romanvolobuev) November 14, 2017

Когда Трамп ругает ObamaCare

Дед, там Финчер новый вышел, поставь себе и спи. — Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 13, 2017

Когда Трамп благодарит Джимми Картера

Дед, нет никакого Джимми Картера, его либералы выдумали. Есть Джон Картер, нормальный парень, но он на Марсе. Иди спать, дед. — Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 28, 2017

Когда все «с нетерпением ждут» заявления Трампа

Дед, да никто не эвэйтинг ничего. Пятница, все в говно уже, в «Симачёв» едут. Забей ты на нас, ложись спать. — Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 27, 2017

Когда Трамп рассказывает о встрече с губернатором Пуэрто-Рико

Дед, а дай денег, а то деньги кончаются тут, а у тебя есть, я знаю. — Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 19, 2017

Пусть он денег пришлёт сперва. — Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 19, 2017

И в остальных случаях

Дед, что-то ты не пишешь давно. Случилось что? Волнуемся. — Roman Volobuev (@romanvolobuev) November 1, 2017

Дед, не читай ты книги, от них расстройство одно. — Roman Volobuev (@romanvolobuev) November 3, 2017