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«Дед, не читай ты книги, от них расстройство одно». Как общаться с Трампом в твиттере — мастер-класс режиссера Романа Волобуева

Meduza
12:59, 23 ноября 2017

Режиссер Роман Волобуев, снявший фильм «Холодный фронт» (и отказавшийся от своего второго детища — «Блокбастера»), ведет очень смешной твиттер — о кино, своей семье и обо всем на свете.

А еще Волобуев постоянно отвечает президенту США Дональду Трампу, ласково называя его «дедом». Вот несколько ключевых диалогов президента и режиссера.

Когда Трамп собирается сделать важное заявление

Когда Трамп ругает ObamaCare

Когда Трамп благодарит Джимми Картера

Когда все «с нетерпением ждут» заявления Трампа

Когда Трамп рассказывает о встрече с губернатором Пуэрто-Рико

И в остальных случаях

Фото в анонсе: Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Фото в анонсе: Ирина Бужор / Коммерсантъ

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