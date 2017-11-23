«Дед, не читай ты книги, от них расстройство одно». Как общаться с Трампом в твиттере — мастер-класс режиссера Романа Волобуева
Режиссер Роман Волобуев, снявший фильм «Холодный фронт» (и отказавшийся от своего второго детища — «Блокбастера»), ведет очень смешной твиттер — о кино, своей семье и обо всем на свете.
Еду в лифте с разносчиком пиццы, судя по запаху — пепперони. Встал спиной, затылок такой беззащитный, один удар и она моя, это же ок?— Roman Volobuev (@romanvolobuev) November 5, 2017
Да. Уверен был что программа эта называется В.Дудь, потому что ведущий — Владимир или Виталий. А он, оказывается, Юрий. Теперь озадачен.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 26, 2017
А еще Волобуев постоянно отвечает президенту США Дональду Трампу, ласково называя его «дедом». Вот несколько ключевых диалогов президента и режиссера.
Когда Трамп собирается сделать важное заявление
Дед, а мож не надо, а?— Roman Volobuev (@romanvolobuev) November 14, 2017
Когда Трамп ругает ObamaCare
Дед, там Финчер новый вышел, поставь себе и спи.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 13, 2017
Когда Трамп благодарит Джимми Картера
Дед, нет никакого Джимми Картера, его либералы выдумали. Есть Джон Картер, нормальный парень, но он на Марсе. Иди спать, дед.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 28, 2017
Когда все «с нетерпением ждут» заявления Трампа
Дед, да никто не эвэйтинг ничего. Пятница, все в говно уже, в «Симачёв» едут. Забей ты на нас, ложись спать.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 27, 2017
Когда Трамп рассказывает о встрече с губернатором Пуэрто-Рико
Дед, а дай денег, а то деньги кончаются тут, а у тебя есть, я знаю.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 19, 2017
Пусть он денег пришлёт сперва.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 19, 2017
И в остальных случаях
Дед, что-то ты не пишешь давно. Случилось что? Волнуемся.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) November 1, 2017
Дед, не читай ты книги, от них расстройство одно.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) November 3, 2017
Дед, поздно уже, спи.— Roman Volobuev (@romanvolobuev) October 11, 2017
Фото в анонсе: Ирина Бужор / Коммерсантъ