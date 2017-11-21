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«Автобус, нет! Уходи!» Оператор попытался снять взрыв стадиона, но что-то пошло не так

Meduza
10:48, 21 ноября 2017

Оператор американской телесети Weather Channel, как и представители других телеканалов, попытался снять взрыв стадиона «Джорджия Доум» в Атланте. Но у него ничего не вышло.

Стадион на 80 тысяч мест, в котором проходили соревнования на Олимпиаде-1996, снесли 20 ноября. Оператор Weather Channel встал через дорогу от забора, за которым стоял «Джорджия Доум», и это его подвело. В момент, когда здание начали взрывать, перед камерой остановился автобус — и закрыл собой весь вид.

GA Dome Implosion — 977031
RM Videos

Оператор шепотом ругался на автобус, но это ему не помогло. Машина уехала, только когда на месте стадиона осталось облако пыли.

Как выглядел взрыв стадиона с более удачного ракурса, можно увидеть здесь:

Georgia Dome Imploded In Downtown Atlanta
NewsChannel 5
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