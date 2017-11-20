«Излом времени»: трейлер фильма Disney с Риз Уизерспун и Крисом Пайном

Студия Disney опубликовала первый трейлер фильма «Излом времени», снятого по одноименному детскому роману 1962 года американской писательницы Мадлен ЛʼЭнгл.

Фильм расскажет о девочке по имени Мег, которая встречает трех загадочных женщин и получает от них способность путешествовать во времени. Вместе с друзьями Мег отправляется на поиски своего отца-ученого, который пропал в ходе научного эксперимента.

Трейлер на английском языке:

A Wrinkle in Time Official US Trailer Disney Movie Trailers

Дублированная версия:

Излом времени — трейлер Disney Россия

Главные роли в картине исполнили Риз Уизерспун, Крис Пайн, Опра Уинфри, Минди Кейлинг и Зак Галифианакис. Режиссер — Ава ДюВерней («Сельма», сериал «Скандал»).

Премьера «Излома времени» состоится 8 марта 2018 года.