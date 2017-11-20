Герой программы на Первом канале заработал 50 тысяч рублей благодаря «феноменальной» памяти. Его разоблачили на «Пикабу»

Пользователь сайта «Пикабу» с ником LacPop обнаружил подлог в одном из выпусков программы «Я могу» на Первом канале. Речь о фрагменте выпуска от 22 октября, в котором житель Липецка Тимур Иоселиани демонстрировал ведущему Леониду Якубовичу «феноменальную» память.

В программе Иоселиани заявил, что он за минуту запомнил лица 200 человек, сидящих в зале. Затем ему показали стенд с фотографиями случайных людей; на ней он нашел 10 человек из зала. Или сделал вид, что нашел?

Тимур Иоселиани. Феноменальная память. Я могу! Фрагмент выпуска от 22.10.2017 Шоу на Первом

LacPop обратил внимание, что седьмая фотография не совпадает с лицом участницы, которая находилась в зале. Вот так выглядела Ольга Ковалева на фото:

А так — она же в зале:

Пользователь «Пикабу» утверждает, что он связался с Ковалевой, которая изображена на фотографии. Женщина оказалась актрисой, снимавшейся в других программах Первого канала — в том числе в «Поле Чудес».

Ковалева рассказала, что она фотографировалась для программы, но заболела и не смогла принять участие в съемках. Вместо нее в зале встала другая девушка.

«Медуза» нашла во «ВКонтакте» еще нескольких человек, которых «запомнил» Тимур Иоселиани. Все они — подписчики сообществ, через которые ищут героев для различных мероприятий. Одна из них, Ирина Родина, судя по скриншотам на ее странице, снималась в «Вечернем Урганте» и программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Тимур Иоселиани выиграл в «Я могу» 50 тысяч рублей. Его также пообещали включить в книгу рекордов России. На момент написания заметки на сайте книги свежего рекорда Иоселиани не было — но его вносили туда в 2015 году за «запоминание на слух наибольшего количества названий предметов».