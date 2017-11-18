«Сектор 7»: фрагмент графического романа о мальчике, который подружился с облаками. Без слов!

В издательстве «МИФ» 22 ноября выходит графический роман «Сектор 7». Его автор, американский иллюстратор Дэвид Виснер, создает детские книги, в которых совсем нет слов — только картинки. Виснер называет это «бессловесным повествованием». «Сектор 7» — история о мальчике, который отправляется на школьную экскурсию в Эмпайр-стейт-билдинг. На смотровой площадке главный герой знакомится с дружелюбным облаком. Оно относит мальчика в Облачный распределительный центр — место, где создаются и откуда отправляются в разные страны облака. «Медуза» публикует фрагмент романа.