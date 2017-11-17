В «Одноклассниках» появились альтернативы «Классу». Среди них «Ха-ха» и «Ахаха»

Социальная сеть «Одноклассники» начала тестировать кнопки эмоций, которые должны дополнить кнопку «Класс» (как в фейсбуке). Пока они доступны только некоторым пользователям.

При наведении на кнопку «Класс» в веб-версии (и при нажатии на нее в мобильных приложениях) появляются четыре иконки эмоций — «Мило», «Ха-ха», «Грущу» и «Ух ты!».

При этом в «Одноклассниках», в отличие от фейсбука, предусмотрели «суперэмоции» — «Обожаю», «Ахаха», «Печаль» и «Шок!». Кнопка «Класс» в этом режиме превращается в «Супер!».

«Для выбора суперэмоции специально подобрана механика, которая отражает повышенный интерес пользователя к контенту», — сообщили в компании. Автору этого материала потребовалось несколько минут, чтобы выяснить, что это за механика. Вот как это работает: