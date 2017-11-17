В Китае открыли невероятно красивую библиотеку. Оказалось, книги на полках нарисованы

В начале октября в китайском городе Тяньцзинь открылась библиотека Биньхай. Футуристическое здание спроектировало голландское архитектурное бюро MVRDV. В центральном зале библиотеки находится белый шар, над ним — купол, а многочисленные книжные полки плавно переходят в потолок. Библиотека стала очень популярным местом у жителей Тяньцзиня, а фотографии зала — вирусными в китайских социальных сетях.

Fred Dufour / AFP / Scanpix / LETA

Спустя месяц после открытия библиотеки в фотобанках появились фотографии, на которых видно, что на полках в красивом зале нет книг — они нарисованы.

Fred Dufour / AFP / Scanpix / LETA

Как рассказал заместитель директора библиотеки Сюфэн Лю, власти города не разрешили выставить книги в центральном зале, они находятся в других помещениях. «Между фотографиями и реальностью очень большая разница», — отметил один из посетителей библиотеки.

По словам Лю, немногочисленные книги, которые видно на фотографиях, были временными. Библиотека должна убрать их в ближайшее время.