Над Финляндией, Норвегией и Мурманской областью пролетел метеор. Посмотрите, как это было

В ночь на 17 ноября над Финляндией, Норвегией и Мурманской областью пролетел . Он попал на видеорегистраторы финских и российских автомобилистов. По словам очевидцев, ночное небо на несколько секунд стало красным, а затем произошла яркая вспышка.

«С 17 ноября на 18 ноября придется максимум метеорного потока Леониды, одного из самых мощных метеорных потоков на небе, в этом потоке много ярких частиц», — рассказал «Интерфаксу» астроном Виктор Трошенков. Он добавил, что метеор безопасен для людей.

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По словам профессора университета Оулу Юрки Маннинен, метеор летел со скоростью звука. Финские эксперты предполагают, что объект весил около 10 килограмм.

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