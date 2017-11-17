шапито

Над Финляндией, Норвегией и Мурманской областью пролетел метеор. Посмотрите, как это было

Meduza
13:04, 17 ноября 2017

В ночь на 17 ноября над Финляндией, Норвегией и Мурманской областью пролетел метеор. Он попал на видеорегистраторы финских и российских автомобилистов. По словам очевидцев, ночное небо на несколько секунд стало красным, а затем произошла яркая вспышка.

«С 17 ноября на 18 ноября придется максимум метеорного потока Леониды, одного из самых мощных метеорных потоков на небе, в этом потоке много ярких частиц», — рассказал «Интерфаксу» астроном Виктор Трошенков. Он добавил, что метеор безопасен для людей.

Метеор на севере Лапландии
Aurora Borealis (LIVE!)

По словам профессора университета Оулу Юрки Маннинен, метеор летел со скоростью звука. Финские эксперты предполагают, что объект весил около 10 килограмм.

Падение метеорита в Мурманской области
Vecherny Murmansk
Метеор пролетает над поселком Лохтайя, Финляндия
Johannes Karhula
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме