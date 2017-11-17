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Британский художник показал, как создается зеркало. Взгляните на это!

Meduza
14:53, 17 ноября 2017

Британский художник Дэвид Смит занимается художественной росписью по стеклу. Смит оформляет витрины, делает таблички для заведений и декорирует зеркала. В своем инстаграме художник показал, как создается зеркало. Для работы Смит использовал нитрат серебра. Вот как выглядит сам процесс:

Обычно британец наносит на поверхность два слоя химического раствора. Так, по словам Смита, зеркало может прослужить около ста лет.

Смит создает и более сложные работы. Художник надеется, что социальные сети и мастер-классы не дадут его увлечению стать «утерянным ремеслом».

A post shared by David A Smith (@davesmithartist) on

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