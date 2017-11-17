Британский художник показал, как создается зеркало. Взгляните на это!

Британский художник Дэвид Смит занимается художественной росписью по стеклу. Смит оформляет витрины, делает таблички для заведений и декорирует зеркала. В своем инстаграме художник показал, как создается зеркало. Для работы Смит использовал нитрат серебра. Вот как выглядит сам процесс:

A post shared by David A Smith (@davesmithartist) on Nov 14, 2017 at 5:36am PST

Обычно британец наносит на поверхность два слоя химического раствора. Так, по словам Смита, зеркало может прослужить около ста лет.

A post shared by David A Smith (@davesmithartist) on Nov 14, 2017 at 5:50am PST

Смит создает и более сложные работы. Художник надеется, что социальные сети и мастер-классы не дадут его увлечению стать «утерянным ремеслом».