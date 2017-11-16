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«Алекса, вуф-вуф»: попугай научился разговаривать с «умной колонкой»

Meduza
10:42, 16 ноября 2017

У американки Лидии Кларк живет попугай-жако по кличке Петра. Как и многие попугаи, Петра умеет разговаривать. Однако лучше всего у нее получается общаться с голосовым помощником Alexa, встроенным в «умную колонку» Amazon Echo.

Например, птица умеет включать и выключать свет. «Алекса, включи весь свет», — говорит Петра на видео. В конце ролика она почему-то начинает хихикать.

Alexa. All lights on. Petra the African Grey controls the Amazon Echo & turns lights on.
IndianRingnecks

В другом видео Петра произносит «вуф-вуф», и Alexa начинает лаять на нее.

Alexa? Woof Woof! Alexa barks at Petra the African Grey
IndianRingnecks

Судя по странице Петры в фейсбуке, Лидии Кларк потребовалось несколько месяцев, чтобы научить птицу общаться с «умной колонкой». Зато теперь Петра умеет ставить музыку и составлять список продуктов, которые нужно купить.

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