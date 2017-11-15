Сеть британских кафе заменила младенца Иисуса сосиской в тесте. Пришлось извиняться

Сеть британских кафе Greggs извинилась за изображение рождественского вертепа, на котором вместо младенца Иисуса была нарисована сосиска в тесте. На такой шаг компания пошла после того, как в соцсетях появились призывы бойкотировать ее продукцию.

Сеть подготовила специальный рождественский календарь, в котором каждый из первых 24 дней декабря содержит тематическое фото с продукцией Greggs, — например, сосиску в тесте, завернутую в подарочную упаковку.

Но одна из иллюстраций возмутила некоторых британцев. На ней была изображена сценка Рождества Христова, но там, где должен лежать младенец Иисус, изображена сосиска в тесте. Недовольные иллюстрацией удивлялись, как ее могли пустить в печать, называли действия Greggs неуважительными и призывали к бойкоту компании.

#Headlinechallenge: Greggs says sorry after advent calendar replaces baby Jesus with a sausage roll. Altogether now...OH CRUMB ALL YE FAITHFUL https://t.co/xfaMUZ6C9W pic.twitter.com/CBtIqHkA9Q — Peter Barron (@PeteBarronMedia) November 14, 2017

Greggs Marketing HQ



exec 1: OK. So we've got the 3 wise men but no baby Jesus.

exec 2: Just put a sausage roll in. No-one will notice. pic.twitter.com/QI1C7AMtx0 — Balderdash (@notDcfcBoss) November 15, 2017

Представитель компании заявила: «Нам очень жаль за то, что мы кого-либо оскорбили. Мы не хотели этого». Неизвестно, останется ли в календаре это изображение.