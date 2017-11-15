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Сеть британских кафе заменила младенца Иисуса сосиской в тесте. Пришлось извиняться

The Northern Echo
15:29, 15 ноября 2017

Сеть британских кафе Greggs извинилась за изображение рождественского вертепа, на котором вместо младенца Иисуса была нарисована сосиска в тесте. На такой шаг компания пошла после того, как в соцсетях появились призывы бойкотировать ее продукцию.

Сеть подготовила специальный рождественский календарь, в котором каждый из первых 24 дней декабря содержит тематическое фото с продукцией Greggs, — например, сосиску в тесте, завернутую в подарочную упаковку.

Но одна из иллюстраций возмутила некоторых британцев. На ней была изображена сценка Рождества Христова, но там, где должен лежать младенец Иисус, изображена сосиска в тесте. Недовольные иллюстрацией удивлялись, как ее могли пустить в печать, называли действия Greggs неуважительными и призывали к бойкоту компании.

«Офис маркетологов Greggs. Руководитель 1: Хорошо. У нас есть три волхва, но нет младенца Иисуса. Руководитель 2: Просто вставьте туда сосиску в тесте. Никто не заметит».

Представитель компании заявила: «Нам очень жаль за то, что мы кого-либо оскорбили. Мы не хотели этого». Неизвестно, останется ли в календаре это изображение.

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