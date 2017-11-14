Мем «Иван Семеныч угощает голубцами с 💩» выставили на продажу. За 100 тысяч рублей

Блогер Тимофей Васильев выставил на продажу исходник интернет-мема «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» — вырезку из газеты с этим заголовком. Васильев утверждает, что это фрагмент из статьи издания «Мегаполис-Экспресс», напечатанной, предположительно, в 2005–2006 годах (тогда же заголовок и стал популярен в русском интернете).

У меня накопилось большое количество довольно необычных вещей, от которых я постепенно избавляюсь, выставляя их на прода... Опубликовано Тимофеем Васильевым 14 ноября 2017 г.

Васильев просит за вырезку из газеты 100 тысяч рублей. Он утверждает, что это единственная физическая копия мема, так как другие экземпляры газеты не сохранились. Так ли это, неизвестно; «Медузе» не удалось найти упоминаний других экземпляров номера, оставшихся до наших дней.