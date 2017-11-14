Агентство веб-разработки Black Star скопировало сайт бразильской компании. И присвоило себе их сотрудника

Группа компаний Black Star, основанная рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) запустила агентство веб-разработки Black Target. Но сайт агентства оказался почти полной копией сайта бразильской веб-студии Super Duper Studio.

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Black Target на своем сайте написала русскоязычные тексты, поставила примеры своих работ и поменяла списки партнеров и сотрудников, отмечает vc.ru. При этом на странице с сотрудниками осталась фотография Виктора Артура из бразильской компании — его «переименовали» во Владислава Касаткина.

Менеджер проектов Adv.ru Максим Наумов, одним из первых заметивший плагиат, написал о случившемся в бразильскую Super Duper Studio. Там заявили, что не ожидали, что «у кого-то хватит духу сделать это». «Но мы также рады, что Виктор начал новую жизнь в России», — добавили в компании. В своем фейсбуке студия не стала комментировать конфликт, но поприветствовала подписчиков из России и Казахстана.

Hello to our new Russian and Kazak friends 💙 Опубликовано SUPER DUPER 14 ноября 2017 г.

vc.ru отмечает, что агентство Black Target сначала убрало фотографию бразильца, а затем и удалило всю анимацию от Super Duper Studio. На момент написания заметки на сайте российской компании были только ее логотип на черном фоне, короткое описание, контакты и портфолио — сайта для Тимати и трех проектов Black Star.