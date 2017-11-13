Медведев дважды испортил групповое фото на саммите азиатских стран. Путин себе такого не позволял!

В Маниле с 10 ноября проходит саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на котором также присутствуют президент США Дональд Трамп и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

13 ноября они участвовали в церемонии открытия саммита, где сделали традиционное групповое фото — все лидеры стран держались за руки, скрестив их перед собой. Но Медведев не справился с задачей и единственный стоял с разведенными руками.

Andrew Harnik / AP / Scanpix / LETA

На саммите в октябре 2010 года Медведев (на тот момент президент РФ) поступил точно так же!

Михаил Климентьев / ТАСС

Такого не позволял себе даже Владимир Путин. На первом саммите АСЕАН —Россия в декабре 2005 года он встал со скрещенными руками, как и положено.

Алексей Панов / ТАСС / All Over Press / Vida Press

В 2016 году саммит АСЕАН-Россия проходил в Сочи. Министр обороны России Сергей Шойгу на неформальной встрече с коллегами тоже решил не выделяться и скрестил руки, а вот на самом саммите в ходе фотосессии с участием Путина такой снимок не делали.