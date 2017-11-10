Вакансия в Мексике: 10 тысяч долларов в месяц тому, кто будет жить на курорте

Сайт Cancun.com открыл вакансию Cancun Experience Officer (CEO) — «Директора по приключениям в Канкуне». Человеку, который займет эту должность, нужно будет полгода провести в мексиканском курортном городе Канкун. Зарплата — 10 тысяч долларов в месяц.

Пляж в Канкуне, Мексика Alex Quesada / The New York Times / Scanpix / LETA

Человеку, который станет CEO, нужно будет исследовать интересные места и рассказывать о них в соцсетях и в блоге на Cancun.com — в том числе снимать фотографии и видео. Например, работнику придется подняться на пирамиду, построенную три тысячи лет назад, или поплавать с акулами.

В вакансии говорится, что CEO будет бесплатно жить «в роскошных отелях и курортах». Подать заявку нужно до середины декабря; в анкете требуется, в частности, указать ссылки на свои страницы в социальных сетях и приложить короткое видео о себе.

В январе 2018 года Cancun.com выберет 50 лучших заявок, из которых отберут пятерых финалистов — они полетят в Канкун для определения победителя. Работать нужно будет с марта по август 2018 года.