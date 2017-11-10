Организация по защите информации Netsafe из Новой Зеландии запустила сервис Re:scam, который призван испортить жизнь мошенникам, рассылающим спам по электронной почте.

Re:scam работает так: пользователь пересылает мошенническое письмо на адрес me@rescam.org, после чего программа начнет диалог со спамерами. Идея Netsafe такова: «Когда вы удаляете спам, мошенники просто переключаются на другую мишень. Но если вы перешлете письмо мне, я начну бесконечный диалог, и спамеры будут тратить свое время на разговоры с чат-ботом».

Re:scam Netsafe New Zealand

Чат-боты в Re:scam постоянно меняют свои «личности», чтобы злоумышленникам было труднее определить, что с ними общается робот. Судя по промо-видео, боты умеют задавать уточняющие вопросы и издеваться над мошенниками, «диктуя» номер банковского счета по одной цифре на письмо.