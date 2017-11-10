На Amazon нашли двухметрового плюшевого медведя. С длинными ногами. Очень длинными

Пользователи соцсетей обнаружили в интернет-магазине Amazon гигантского плюшевого медведя за 110 долларов. В описании указано, что он двухметрового роста, но не уточняется, почему же он такой высокий.

В действительности сам медведь не очень крупный. Просто у него слишком длинные ноги.

I am seriously considering buying the big ass bear with long ass legs pic.twitter.com/Jnqi0g6WrT — Ron Cacace 👻 (@Rawnzilla) November 10, 2017

the page for that long-legged bear is just stellar https://t.co/nGA6n9fS5b pic.twitter.com/yVVxuGkPg7 — Paul Ford (@ftrain) November 10, 2017

На Amazon у медведя больше 150 отзывов. Большинство из них положительные, хотя некоторые покупатели недоумевают из-за непропорционально длинных ног. «Я ожидал, что это будет огромный медведь, потому что он двухметрового роста, верно? Нет, он такого роста из-за ног, и эти ноги длиннее, чем его туловище», — говорится в одном обзоре.

«Ужасно! Эти ноги где-то 1,2 метра в длину, из-за них медведь выглядит страшным нелепым существом, — пожаловалась другая обладательница игрушки. — Я получила это на День святого Валентина, и лучше бы мне достался более дешевый, но более пропорциональный медведь. В этом нет ничего милого!»

Автор еще одного отрицательного отзыва пожаловался, что все фотографии медведя на Amazon подобраны так, что на них не видна длина ног.

I work at the large bear factory and it's my job to put disproportionately long legs on some of the bears. — Pat Caruana (@patbcaruana) November 10, 2017

I've been ugly laughing at the huge bear with the long legs for 10 minutes and the cats are becoming concerned — PKMN Trainer Carrie (@supitscarrie) November 10, 2017

В 2016 году на ютьюбе было опубликовано короткое видео с обзором на медведей с длинными ногами. Герой ролика говорит, что есть две версии игрушки — ростом 1,2 и 2 метра. И туловища у них одинаковые, просто ко второй модели пришиты очень длинные ноги.