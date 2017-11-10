шапито

На Amazon нашли двухметрового плюшевого медведя. С длинными ногами. Очень длинными

Meduza
10:12, 10 ноября 2017

Пользователи соцсетей обнаружили в интернет-магазине Amazon гигантского плюшевого медведя за 110 долларов. В описании указано, что он двухметрового роста, но не уточняется, почему же он такой высокий.

В действительности сам медведь не очень крупный. Просто у него слишком длинные ноги.

«Всерьез думаю о том, чтобы купить здоровенного медведя с длиннючими ногами»
«Страница того длинноногого медведя безупречна»

На Amazon у медведя больше 150 отзывов. Большинство из них положительные, хотя некоторые покупатели недоумевают из-за непропорционально длинных ног. «Я ожидал, что это будет огромный медведь, потому что он двухметрового роста, верно? Нет, он такого роста из-за ног, и эти ноги длиннее, чем его туловище», — говорится в одном обзоре.

«Ужасно! Эти ноги где-то 1,2 метра в длину, из-за них медведь выглядит страшным нелепым существом, — пожаловалась другая обладательница игрушки. — Я получила это на День святого Валентина, и лучше бы мне достался более дешевый, но более пропорциональный медведь. В этом нет ничего милого!»

Автор еще одного отрицательного отзыва пожаловался, что все фотографии медведя на Amazon подобраны так, что на них не видна длина ног.

«Я работаю на производстве больших плюшевых медведей, и моя работа — приделывать к медведям непропорционально длинные ноги»
«Я 10 минут страшно смеялся над огромным медведем с длинными ногами, и коты начали беспокоиться»

В 2016 году на ютьюбе было опубликовано короткое видео с обзором на медведей с длинными ногами. Герой ролика говорит, что есть две версии игрушки — ростом 1,2 и 2 метра. И туловища у них одинаковые, просто ко второй модели пришиты очень длинные ноги.

«Itʼs NOT for me I SWEAR!» 6.5ft Teddy Bear from JoyFay
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