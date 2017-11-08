«Впереди засада повстанцев. С камерой»: в «Яндекс.Навигаторе» появились голоса Дарта Вейдера и Йоды

В «Яндекс.Навигатор» добавили голоса героев «Звездных войн» — Дарта Вейдера и магистра Йоды. Актеры, озвучивающие этих персонажей в российском прокате, записали более сотни фраз.

В основном Вейдер и Йода произносят стандартные фразы навигатора, но есть и несколько уникальных реплик. Вместо «Маршрут построен» темный лорд заявляет: «Темная сторона укажет нам путь». А о камере на дороге он предупреждает так: «Впереди засада повстанцев. С камерой». Автомобиль Вейдер называет «Звездным разрушителем».

Магистр Йода, в свою очередь, в начале пути говорит: «Вижу хорошее устремление, падаван. Совпадает оно с моими мыслями». Чтобы водитель не превысил скорость перед камерой, магистр-джедай предупреждает: «Спешить не нужно. Впереди имперский дроид-разведчик».

В «Яндекс.Навигаторе» появится страница, отображающая, какая сторона Силы победила — в зависимости от количества пользователей, выбравших голоса Йоды и Дарта Вейдера.

«Яндекс»

Ранее в «Яндекс.Навигатор» добавили голоса телекомментатора Василия Уткина, рэпера Басты, юмориста Гарика Харламова и автобота Оптимуса Прайма из «Трансформеров».