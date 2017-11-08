С Надежды Толоконниковой срывают балаклаву: у Pussy Riot вышел клип «Police State» (хороший!)

Панк-группа Pussy Riot выпустила клип на новую песню «Police State» (в переводе — «Полицейское государство»). В клипе появляются люди в полицейской форме, балерина, дети в балаклавах и солистка группы Надежда Толоконникова — с нее в конце срывают маску.

В клипе также снялась актриса Хлоя Севиньи. В отличие от предыдущих песен Pussy Riot, тут нет гитар — «Police State» явно целится в поп-шлягеры.

Pussy Riot — Police State wearepussyriot

«Police State» войдет в новый альбом Pussy Riot «Nice Life» («Милая жизнь»). Толоконникова рассказала BuzzFeed, что альбом должен вдохновить слушателей на то, чтобы объединяться и бороться.

«Действия важнее мнений и комментариев. Очень важно строить альтернативные институты, создавать альтернативные структуры власти, особенно когда твое правительство — говно, — заявила Толоконникова. — Можно и нужно сделать очень много».