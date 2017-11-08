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«О том, что будущее закольцовано, никто не думал»: в московском метро пустили поезд «Россия, устремленная в будущее». По кольцу

Meduza
13:58, 8 ноября 2017

В московском метро 7 ноября появился тематический поезд «Россия, устремленная в будущее», посвященный одноименной выставке. Вот он:

Михаил Джапаридзе / ТАСС / Scanpix / LETA

Пользователи соцсетей обратили внимание на одну деталь: поезд о будущем движется по Кольцевой линии 🙄

В московском метрополитене считают, что ничего странного в этом нет. Пресс-секретарь предприятия Надежда Доржиева заявила радио «Говорит Москва», что Кольцевую линию выбрали как одну из самых популярных. «О том, что [будущее] закольцовано, никто, конечно, не думал», — призналась она.

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