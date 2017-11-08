«О том, что будущее закольцовано, никто не думал»: в московском метро пустили поезд «Россия, устремленная в будущее». По кольцу

В московском метро 7 ноября появился тематический поезд «Россия, устремленная в будущее», посвященный одноименной выставке. Вот он:

Михаил Джапаридзе / ТАСС / Scanpix / LETA

Пользователи соцсетей обратили внимание на одну деталь: поезд о будущем движется по Кольцевой линии 🙄

"Россия, устремлённая в будущее" на КОЛЬЦЕВОЙ. pic.twitter.com/FVKVdgjasP — Анна Тонких (@anyaa_tt) November 8, 2017

Еду на метропоезде, который называется "Россия, устремлённая в будущее". Есть какая-то ирония в том, что этот поезд ходит по Кольцевой линии — Wondermöinen (@wondermoinen) November 8, 2017

"Россия,устремленная в будущее" ходит по кольцевой, а ты из дома на работу,а с работы домой, перспективный ты мой. — Киселёк (@Barynya_Lyxari) November 8, 2017

Метропоезд «Россия устремленная в будущее» пустили по кольцевой линии… что может быть лучше =) — Ну, какбы (@SlmacH) November 8, 2017

В московском метрополитене считают, что ничего странного в этом нет. Пресс-секретарь предприятия Надежда Доржиева заявила радио «Говорит Москва», что Кольцевую линию выбрали как одну из самых популярных. «О том, что [будущее] закольцовано, никто, конечно, не думал», — призналась она.