Знаете, как компания CloudFlare шифрует гигантские объемы данных? С помощью лава-ламп!

Видеоблогер Том Скотт посетил штаб-квартиру компании CloudFlare в Сан-Франциско, чтобы снять целую стену, заставленную лава-лампами. Причем стоят они там не для красоты, а в качестве важного элемента в процессе шифровки трафика.

CloudFlare, в частности, защищает интернет-проекты от DDoS-атак и помогает им справляться с высокой нагрузкой. В видео Скотта руководитель криптографического подразделения компании Ник Салливан рассказал, что через ее сеть проходит «около 10 процентов веба».

Салливан объяснил, что трафик, который проходит через сети CloudFlare, шифруется — и в этом помогают лава-лампы. Дело в том, что с их помощью можно получать по-настоящему случайные числа.

Работает это так: камера, установленная напротив стены, делает снимки, которые — благодаря лампам, освещению и так далее, — каждый раз получаются уникальными. Затем данные с этих снимков передаются программам — генераторам случайных чисел. Полученные числа используются для шифрования трафика.

The Lava Lamps That Help Keep The Internet Secure Tom Scott

Ник Салливан также рассказал, что в двух других офисах CloudFlare используются другие способы получать случайные значения. В Лондоне камера снимает движения хаотического маятника, а в Сингапуре используется поток данных от радиоактивного источника.