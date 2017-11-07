Все смеются над тем, как Трамп покормил рыб в Японии. Зря!
Президент США Дональд Трамп 5 ноября отправился в Японию. На второй день визита он вместе с японским премьер-министром Синдзо Абэ покормил карпов в императорском дворце Акасака в Токио.
В какой-то момент кормление выглядело так:
Есть даже смешная гифка: сначала Трамп и Абэ сыплют корм с помощью ложек, а затем президент США просто переворачивает всю коробку.
President Trump feeds fish with PM Shinzo Abe in Japan, then pours the entire box of food into the koi pond. pic.twitter.com/CQjGGf5k0J— Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) November 6, 2017
Интернет-пользователи и СМИ, включая CNN, начали смеяться над Трампом и его жестом. Казалось, что он просто не умеет кормить рыб.
Но в действительности ничего экстраординарного Трамп не сделал. В полной версии видео видно, что сначала коробку с кормом опустошил Абэ, а президент США просто повторил за ним.
Here's video of the koi pond feeding, for those curious (via @NBCNews) pic.twitter.com/VKQt9VHO55— Axios (@axios) November 6, 2017