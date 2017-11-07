Третьеклассница выиграла конкурс Кадырова на лучшее стихотворение про Путина. Кажется, она взяла его из интернета

В День народного единства 4 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучшее стихотворение о Владимире Путине. Его выиграла чеченская школьница Хеда Ибахиева. Как обратило внимание издание «Юга», кажется, она не сочинила свое произведение, а взяла его из интернета.

Во всяком случае, стихотворение, которое зачитала Хеда Ибахиева, очень похоже на текст, опубликованный в интернете не позже августа 2014 года. Правда, в стихотворении Хабиевой нет первых абзацев, в том числе с упоминанием низкого роста Путина, зато есть две строчки из произведения другого автора.

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Nov 5, 2017 at 9:19am PST

Рамзан Кадыров объявил конкурс в связи с тем, что члены местной команды КВН подарили ему только вышедший в продажу iPhone X. Глава Чечни решил не оставлять телефон себе, а подарить автору лучшего стихотворения про Путина.

В посте с анонсом конкурса Кадыров писал: «подарим [айфон] тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине». На видео в том же посте он уточняет, что стихотворение нужно написать самому: «Кто лучше сочинит стих для нашего президента <…>, мы тому и подарим [iPhone X]».

Третьеклассницу Хеду Ибахиеву наградили 5 ноября; победителя выбрали сотрудники министерства по делам молодежи Чечни.