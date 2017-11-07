Оказывается, существует еще один мультфильм про Простоквашино. И он очень странный (и страшный!)

Журналист Олег Кашин обнаружил, что мультфильм 1978 года — не единственная экранизация повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».

В 1975 году творческое объединение «Экран» выпустило трехсерийный мультфильм про приключения Дяди Федора, Матроскина и Шарика. И он совсем не похож на «Трое из Простоквашино». Персонажи «Дяди Федора, пса и кота» очень странно нарисованы, а некоторые герои и вовсе выглядят пугающе. Например, кот Матроскин, родители Дяди Федора и заяц.

«Причем я его никогда не видел и даже не слышал о нем; вряд ли я один. Посмотрел сцену с бутербродом, это ад», — написал Кашин. В редакции «Медузы» также никто не знал, что такой мультфильм существует.

«Дядя Федор, Пес и Кот. Матроскин и Шарик»

«Дядя Федор, Пес и Кот. Мама и Папа»

«Дядя Федор, Пес и Кот. Митя и Мурка»

Среди работ творческого объединения «Экран» — кукольный мультсериал «Дядюшка Ау», мультипликационный фильм «Следствие ведут колобки» и мультфильм «Мама для мамонтенка».