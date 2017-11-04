Американские разработчики научили нейросеть генерировать гороскопы. И уверены, что она делает самые точные прогнозы

Трое жителей Нью-Йорка — Анна Копп, Бен Вайцман и Бану Гюлер — создали приложение Co-Star, которое генерирует астрологические прогнозы, основываясь на времени и месте рождения пользователя. Приложение работает на нейросети и базе данных NASA, которая отслеживает движение планет.

По словам создателей приложения, которые раньше работали в индустрии моды, все, кого они знали, были «просто одержимы» астрологией. «Все читают свои гороскопы от и на Broadly, смотрят свои на этих устаревших сайтах 1990-х годов и знают, когда Меркурий в ретрограде», — рассказала Гюлер, разработавшая дизайн приложения. Друзьям не нравились гороскопы в глянцевых журналах и на старомодных сайтах, а позволить услуги личного астролога они не могли — и поэтому решили обучить астрологии нейросеть.

Копп и Вайцман потратили несколько месяцев на создание бота. Они изучали учебники по астрологии и беседовали с профессиональными астрологами, чтобы узнать, как лучше интерпретировать те или иные события. Разработчики также хотели, чтобы приложение генерировало гороскопы на простом и понятном языке. «Взять древнее искусство астрологии и придумать, как преобразовать его в математическую модель, было очень интересной задачей», — рассказал Вайцман.

Алгоритмы Co-Star используют транзиты — метод астрологического прогнозирования, при котором учитывается естественное движение планет и их спутников. Нейросеть получает данные о транзитах, интерпретирует их значения для того или иного знака зодиака, а затем составляет гороскоп на день. По словам Гюлер, гороскоп, который генерирует нейросеть, очень точный, потому что алгоритм использует множество деталей — не только знак зодиака и дату рождения, но и место рождения, время, а также систему домификации.

Издание Motherboard попросило протестировать приложение профессиональных астрологов. По словам Аннабель Гат, которая составляет гороскопы для Broadly, разработка нью-йоркцев ее не впечатлила. «Фишка астрологии именно в разнообразных способах повествования. Это основано на мифологии», — заявила Гат, добавив, что гороскопами должны заниматься астрологи, а не разработчики и дизайнеры.

Создатели Co-Star отметили, что не пытались заменить астрологов искусственным интеллектом, а хотели привнести что-то новое в эту сферу.