Мария Захарова рассказала, как Осаму бин Ладена принимали в Белом доме. Теперь она оправдывается (но не извиняется!)

Представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» 30 октября заявила, что Осама бин Ладен в свое время бывал на приеме в Белом доме.

«Вспомните эти фантастические, феерические фотографии, как в Белом доме принимали бин Ладена. Это же классический лоббизм в самом настоящем смысле слова, — рассказывала Мария Захарова. — Ну вот вы вспомните: та же самая схема, закачивание денег в конкретную фигуру, в частности, бин Ладена, встречи его и переговоры в Белом доме, промоушн его».

ЭКСКЛЮЗИВ. Мария Захарова на ток-шоу 60 минут 30.10.2017 Политика Россия — Украина

В действительности, Осама бин Ладен в Белом доме никогда не бывал, на что Марии Захаровой сразу указали журналисты. Захарова в своей речи, вероятно, ссылалась на фейковую фотографию, где Хиллари Клинтон держит за руку Осаму бин Ладена. Бывший террорист № 1 помещен на изображение при помощи фотошопа. На оригинальной фотографии Клинтон здоровается с индийским исполнителем Шубхашишем Мукхерджи.

Maria Zakharova, from the Russian Ministry of Foreign Affairs, showed a Photoshopped picture of Hillary Clinton meeting with Osama Bin Laden pic.twitter.com/VHKukvVbgX — Наша Канада (@NashaCanada) November 2, 2017

В ответ на разоблачение Мария Захарова заявила, что когда говорила о бин Ладене в Белом доме, имела в виду не самого бин Ладена, а его «коллег и соратников». Также Захарова привела несколько заявлений сенатора Рэнда Пола, который заявлял, что США поставляли вооружение и помогали деньгами бин Ладену, и привела на эту тему несколько публикаций из СМИ.

Сейчас нет никаких свидетельств о том, что США оказывали помощь бин Ладену и его группировке. Более того, это опровергали как американцы, так и сам бин Ладен в 1993 году. США оказывали поддержку талибам, но не основателю «Аль-Каеды».