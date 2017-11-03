«Короче»: трейлер фильма об уменьшенных людях с Мэттом Дэймоном

Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер драматической комедии «Короче» с Мэттом Дэймоном и Кристофом Вальцем в главных ролях.

Downsizing | Trailer 2 | Paramount Pictures UK Paramount Pictures UK

По сюжету фильма, норвежские ученые придумывают технологию, которая может спасти планету от перенаселения — людей просто уменьшают. Главный герой картины Пол (Дэймон) и его жена Одри (Кристен Уиг) решаются на операцию. Однако после процедуры уменьшения все идет не совсем так, как Пол себе представлял.

В «Короче» также снялись Джейсон Судейкис, Хонг Чау и Удо Кир. Режиссер — Александр Пэйн («Выскочка», «Париж, я люблю тебя»).

В российский прокат фильм выйдет 11 января 2018 года.