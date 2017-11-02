Канадец нашел на своем поле чей-то дом

Житель канадского города Пайлот Бьютт (провинция Саскачеван) Патрик Мэйз ехал утром на работу, и заметил, что на его поле стоит чей-то дом. На следующее утро он увидел, что дом все еще стоит. Внутри никого не было; откуда взялось здание, было непонятно.

После этого Мэйз не выдержал и написал пост в фейсбуке: «Никогда не сталкивался с такой ситуацией, но может с ней сталкивались мои друзья и могут дать совет. Кто-нибудь когда-нибудь находил дом?»

So I've never run into this situation before, but maybe my fb friends have, so I am reaching out for some guidance. Have... Опубликовано Patrick Maze 29 октября 2017 г.

Канадец задумался, может ли он присвоить брошенный дом себе, если поставит его на фундамент. Вместе с тем, он попросил отозваться человека, который потерял здание.

И хозяин дома нашелся! Им оказалась жительница соседнего города Чаплин Бренда Робертсон. Она рассказала, что заказала готовый дом из Виннипега, но после доставки оказалось, что у здания нет разрешения от местной энергетической компании SaskPower. Компания, доставившая дом, пообещала увезти его обратно в Виннипег и получить разрешение, но почему-то здание бросили на полпути — на поле Патрика Мэйза.

Робертсон пообещала связаться со службой доставки, чтобы дом увезли с участка Мэйза. Здание должны убрать в четверг.