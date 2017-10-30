В Белоруссии сфотографировали лесного кота. Первого за 90 лет!
В Белоруссии на территории бывшей деревни Рожава, эвакуированной после аварии на Чернобыльской АЭС, сфотографировали лесного кота. Животное попало в объектив фотоловушки.
Это первое появление лесного кота в Белоруссии за 90 лет — последнее животное убили в 1927 году в Борисовском районе в другой части страны.
Как пишет старший научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Белоруссии по биоресурсам Валерий Домбровский, лесной кот отличается от домашнего «крупными размерами, свирепым нравом и нелюдимостью». Он также отмечает, что у лесных котов большая длина задней стопы и широкий, тупой хвост с тремя-пятью черными полосами.
Таким образом, после девяноста лет своего отсутствия лесной кот вернулся на белорусскую землю. Специалисты надеются, что это не одинокая бродячая особь и появление ее в заповеднике не случайность.