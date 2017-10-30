Жительница Санкт-Петербурга Алина Беляева пожаловалась, что электронная приемная Госдумы не приняла ее жалобу. Согласно правилам, сайт не принимает сообщения, в которых содержится нецензурная лексика. Алгоритм решил, что проспект Маршала Блюхера, который петербурженка упомянула в жалобе, — это ругательство.

«Обыскалась слова „хера“, из-за которого программа не пропускает письмо. Оказалось, что это слово было в адресе „проспект Маршала Блюхера“», — написала Беляева в группе Калининского района Санкт-Петербурга.

Журналисты «Бумаги» решили проверить, правда ли электронная приемная находит мат там, где его нет. У них тоже не получилось отправить жалобу с упоминанием проспекта Маршала Блюхера.