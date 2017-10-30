Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК
шапито

Хрипящие планеты и свистящие спутники: плейлист жутких космических звуков от NASA

Meduza
13:52, 30 октября 2017

NASA составило хэллоуинский плейлист из самых жутких космических звуков. В подборку вошли 22 трека из разных уголков Вселенной, которые были записаны во время различных космических миссий. Например, в плейлисте есть звуки, полученные от спутников Сатурна, и «хрип» Юпитера.

«К Хэллоуину мы собрали компиляцию из неуловимых звуков завывающих планет и свистящего гелия — от них у вас точно побегут мурашки по коже», — пообещали представители NASA.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме