Хрипящие планеты и свистящие спутники: плейлист жутких космических звуков от NASA

NASA составило хэллоуинский плейлист из самых жутких космических звуков. В подборку вошли 22 трека из разных уголков Вселенной, которые были записаны во время различных космических миссий. Например, в плейлисте есть звуки, полученные от спутников Сатурна, и «хрип» Юпитера.

«К Хэллоуину мы собрали компиляцию из неуловимых звуков завывающих планет и свистящего гелия — от них у вас точно побегут мурашки по коже», — пообещали представители NASA.