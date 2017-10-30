Джеймс Блант по-прежнему ведет идеальный твиттер. Убедитесь сами

Британский певец Джеймс Блант — автор единственного хита, песни «Youʼre Beautiful», и он об этом знает. В 2016 году мы рассказывали, что Блант ведет идеальный твиттер, в котором с легкостью шутит о себе и своей ужасной песне.

On this week, 10 years ago, your music taste sucked ass. pic.twitter.com/eQ6clu6F2h — James Blunt (@JamesBlunt) July 23, 2015

И он продолжает издеваться над окружающими! 29 октября пользователь AnIrishChap (буквально — «ирландский парень») написал Бланту: «Я расстался со своей девушкой, потому что ей нравится ваша музыка. Очевидно, она глухая».

Знаете, что ответил Блант? «Если она была твоей девушкой, она, возможно, еще и слепая».

If she was your girlfriend she was probably blind as well. https://t.co/OUUhwrkcQO — James Blunt (@JamesBlunt) October 30, 2017

Очевидно, в этом споре выиграл Блант — AnIrishChap вскоре удалил свой твит. А затем и почти все другие твиты.