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Джеймс Блант по-прежнему ведет идеальный твиттер. Убедитесь сами

Meduza
10:03, 30 октября 2017

Британский певец Джеймс Блант — автор единственного хита, песни «Youʼre Beautiful», и он об этом знает. В 2016 году мы рассказывали, что Блант ведет идеальный твиттер, в котором с легкостью шутит о себе и своей ужасной песне.

«В 2005 году у вас был отстойный музыкальный вкус»

И он продолжает издеваться над окружающими! 29 октября пользователь AnIrishChap (буквально — «ирландский парень») написал Бланту: «Я расстался со своей девушкой, потому что ей нравится ваша музыка. Очевидно, она глухая».

Знаете, что ответил Блант? «Если она была твоей девушкой, она, возможно, еще и слепая».

Очевидно, в этом споре выиграл Блант — AnIrishChap вскоре удалил свой твит. А затем и почти все другие твиты.

При чем тут Nickelback?!

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