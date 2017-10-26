«Все кончено. Мертвая собака». Кажется, монгольский Google Translate сошел с ума

С онлайн-переводчиком Google Translate происходит что-то странное. Российские пользователи обнаружили, что если включить в нем перевод с монгольского языка на русский, и вводить много повторяющихся букв, произойдет что-то странное.

Например, если попытаться перевести с монгольского на русский «ааааааааа», получится «это все». Если добавить еще одну «а», получится «это нормально», а после еще одной — «все в порядке».

Если продолжить добавлять буквы «а», переводчик выдаст «это хорошая вещь», «все кончено», «получить вихрь», «отлично провести время», «мертвая собака» и «нужно наложить на него палец».

Дальше — страшнее. Если ввести 155 букв «а», переводчик выдаст: «Однажды у вас будет шанс сделать свой собственный». Если продолжать, получатся «Период полужизни жизни жизни мира, жизни мира, жизни мира», «Однажды вы найдете способ сделать свою жизнь лучшим другом» и «Все это хорошее время. В следующий раз, когда друг идет в больницу, больница находится в пути в больницу».

Похожие результаты переводчик выдает, если пытаться переводить другие повторяющиеся буквы. Например, на 80 букв «о» он выдает: «не заблудились еще не заблудились, но еще не поехали еще не потеряли еще не дошли». На 152 буквы — «не забывайте, что вы ничего не смогли сделать».

Пользователи «Двача» также получали от Google Translate фразы «Дайте и дайте показания на себя. Вы не единственный в своей жизни» и «Вы сами себя простили. Вы проклинали себя, а потом отдавали своим друзьям».