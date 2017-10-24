Все пытаются быстро посчитать на айфоне 1+2+3. Ничего не выходит!

Владельцы айфонов обнаружили странность в работе калькулятора, встроенного в iOS 11. Если попытаться быстро посчитать в нем 1+2+3 , получится не 6, а 24!

Lol quality iOS 11 calculator pic.twitter.com/W4AzvbgCnA — [Ac] Arcium (@arcofskyy) October 23, 2017