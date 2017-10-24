Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК
шапито

Все пытаются быстро посчитать на айфоне 1+2+3. Ничего не выходит!

Meduza
13:59, 24 октября 2017

Владельцы айфонов обнаружили странность в работе калькулятора, встроенного в iOS 11. Если попытаться быстро посчитать в нем 1+2+3, получится не 6, а 24!

Разгадка проста: кнопки арифметических операций после нажатия на долю секунды переходят в неактивный режим. Из-за этого в калькулятор вводится операция 1+23; после нажатия на = выведется результат — 24.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме