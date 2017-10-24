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В Канаде полиция оштрафовала водителя за нарушение общественного порядка. Он слишком громко пел в машине

Meduza
11:17, 24 октября 2017

Канадские полицейские оштрафовали жителя Монреаля Тауфика Моаллу на 150 долларов (6 тысяч рублей) за пение в машине. Сотрудники полиции сочли это нарушением общественного порядка.

Как рассказал Моалла, полицейские остановили его, когда он ехал из дома в магазин. Моалла пел рефрен из песни «Gonna Make You Sweat» американской группы C+C Music Factory, которая была популярна в 90-е годы.

C+C Music Factory — Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) ft. Freedom Williams
CCMusicFactoryVEVO

«Они спросили, кричал ли я, я ответил, что вообще-то пел», — сообщил Моалла. Канадец заверил, что его пение было негромким и не могло потревожить прохожих и других водителей. Моалла не исключает, что его могли оштрафовать из-за отсутствия музыкального слуха: «[Моя жена] сказала, что если бы она штрафовала меня за пение, то выписала бы штраф на 300 долларов».

Моалла собирается оспаривать штраф через суд.

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Фото в анонсе: meunierd / Shutterstock.com

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Фото в анонсе: meunierd / Shutterstock.com

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