Трейлер драмы «Призрачная нить», в которой Дэниел Дэй-Льюис исполнил свою последнюю роль

Студия Focus Features опубликовала трейлер фильма «Призрачная нить» режиссера Пола Тома Андерсона. Фильм расскажет о британском модельере Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950-х годах создавал наряды для королевской семьи.

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Актер Дэниел Дэй-Льюис, трехкратный обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль, исполнил роль Вудкока. Это последняя роль Дэй-Льюиса, в июне 2017 года 60-летний актер заявил, что уходит из кино.

Помимо Дэй-Льюиса в картине снялись Лесли Мэнвилл и Камилла Разерфорд.

Премьера фильма состоится 25 декабря 2017 года. В российский прокат «Призрачная нить» выйдет 8 марта 2018 года.