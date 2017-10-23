Футбол в Таиланде: вратарь убежал праздновать победу, в это время мяч прискакал в ворота

В провинции Патхумтхани в Таиланде 21 октября прошел матч между клубами «Бангкок Спортс Клаб» и «Сатри Ангтхонг». В основное время матч закончился вничью 2-2, и футболисты перешли к серии пенальти.

Серия долго не могла определить победителя (счет дошел до 19-19), но в итоге игрок «Бангкок Спортс Клаба» попал в перекладину. Вратарь «Сатри Ангтхонг» решил, что это победа, и радостно убежал к центру поля.

Но мяч оказался хитрее! Отлетев от перекладины, он ударился и снова поскакал в сторону ворот — и в итоге оказался в сетке.

Игрок «Сатри Ангтхонг» не смог забить следующий пенальти, и «Бангкок Спортс Клаб» выиграл матч.